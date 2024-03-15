Песок с улиц Калуги начнут убирать 1 апреля

Такую дату назвали в городской управе.

- Двигаться будем от центральных улиц, и постепенно приведём в порядок все улицы города, - говорится в комментарии чиновников.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, снег в Калуге к этой дате еще будет лежать.