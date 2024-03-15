Новые датчики на весогабаритных комплексах собираются установить в Калужской области

Они смогут фиксировать грузовики при скорости от 1 км/ч.

Эта тема стала одной из тех, которые обсуждал министр транспорта региона Александр Шпиренко на встрече с представителями «Автодора».

- У коллег есть хороший опыт в части эксплуатации весогабаритных комплексов, - пояснил Шпиренко. - Они планируют устанавливать новые усовершенствованные датчики, которые позволяют фиксировать параметры транспортного средства при скорости от 1 км/ч. Для нас этот опыт может быть полезен, особенно в преддверии закрытия дорог. Важно, чтобы комплексы работали корректно и эффективно. Договорились о привлечении их в качестве экспертов при осмотре и настройке корректной работы наших пунктов весогабаритного контроля.