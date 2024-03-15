В Калуге на три дня отменили плату за парковки

Такие меры введены в связи с президентскими выборами.

Бесплатно можно оставлять машины на центральных улицах 15, 16 и 17 марта.

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