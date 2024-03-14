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Рост вторичного рынка авто ожидается в марте

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2024 16:13 0 260
Рост вторичного рынка авто ожидается в марте

Свои прогнозы представили эксперты группы ВТБ. В феврале вторичка вернулась к росту после почти полугода падения. По итогам марта вторичный рынок может продемонстрировать рост на 15-20% относительно февраля. А марки Chery и Geely имеют все шансы получить прописку в «двадцатке» самых популярных машин с пробегом. 

После январского провала, когда из бизнеса традиционно выпадает почти вся первая декада месяца, активность продавцов и покупателей в феврале была явно выше. Все вошедшие в топ-20 бренды отличились положительной динамикой, а Kia, Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Audi и «Окa» смогли показать рост в 20-26%, то есть даже выше, чем в среднем по рынку (18%), говорится в отчете «Открытие Авто», входящего в группу ВТБ.

Продажи Lada в феврале выросли на 16%. Лидером в этом семействе были автомобили ВАЗ-2107 (+22% к январю).

Машины Kia стали больше продаваться на 26%. Корейский бренд стал лидером по динамике роста среди всех марок. 

В свою очередь в первой десятке марок изменение всего одно. В топ-10 вернулась BMW, которой там не было с 2021 года. А вот Honda, наоборот, опустилась на ступеньку ниже и выбыла из «десятки». 

В китайском сегменте также царило оживление. В целом за февраль новых владельцев нашли в России 13,9 тысячи машин из Поднебесной, в 1,6 раз больше, чем в январе, а доля рынка увеличилась с 1,9% в январе до 3,1% в феврале. 

Марки Chery (+26%) и Geely (+40%) имеют все шансы еще до конца весны получить прописку в «двадцатке».
 
Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом в феврале 2024 г.

  1. LADA
  2. Toyota
  3. Kia
  4. Hyundai
  5. Nissan
  6. Volkswagen
  7. Renault
  8. Chevrolet
  9. Ford
  10. BMW
  11. Honda
  12. Mercedes-Benz
  13. Mitsubishi
  14. Škoda
  15. Mazda
  16. Daewoo
  17. Opel
  18. Audi
  19. SeAZ
  20. Lexus

 
Топ-10 китайских марок по продажам а/м с пробегом в феврале 2024 г.

  1. Chery
  2. Geely
  3. Haval
  4. Lifan
  5. Great Wall
  6. Changan
  7. Exeed
  8. BYD
  9. Omoda
  10. FAW
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2024 16:13 0 260
Тэги: авто
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