Рост вторичного рынка авто ожидается в марте

Свои прогнозы представили эксперты группы ВТБ. В феврале вторичка вернулась к росту после почти полугода падения. По итогам марта вторичный рынок может продемонстрировать рост на 15-20% относительно февраля. А марки Chery и Geely имеют все шансы получить прописку в «двадцатке» самых популярных машин с пробегом.

После январского провала, когда из бизнеса традиционно выпадает почти вся первая декада месяца, активность продавцов и покупателей в феврале была явно выше. Все вошедшие в топ-20 бренды отличились положительной динамикой, а Kia, Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Audi и «Окa» смогли показать рост в 20-26%, то есть даже выше, чем в среднем по рынку (18%), говорится в отчете «Открытие Авто», входящего в группу ВТБ.

Продажи Lada в феврале выросли на 16%. Лидером в этом семействе были автомобили ВАЗ-2107 (+22% к январю).

Машины Kia стали больше продаваться на 26%. Корейский бренд стал лидером по динамике роста среди всех марок.

В свою очередь в первой десятке марок изменение всего одно. В топ-10 вернулась BMW, которой там не было с 2021 года. А вот Honda, наоборот, опустилась на ступеньку ниже и выбыла из «десятки».

В китайском сегменте также царило оживление. В целом за февраль новых владельцев нашли в России 13,9 тысячи машин из Поднебесной, в 1,6 раз больше, чем в январе, а доля рынка увеличилась с 1,9% в январе до 3,1% в феврале.

Марки Chery (+26%) и Geely (+40%) имеют все шансы еще до конца весны получить прописку в «двадцатке».



Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом в феврале 2024 г.

LADA Toyota Kia Hyundai Nissan Volkswagen Renault Chevrolet Ford BMW Honda Mercedes-Benz Mitsubishi Škoda Mazda Daewoo Opel Audi SeAZ Lexus



Топ-10 китайских марок по продажам а/м с пробегом в феврале 2024 г.