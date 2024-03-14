Подрядчика обязали отремонтировать водопропускную трубу в Жиздринском районе

Работы должны пройти на улице Первомайской в селе Совхоз Коллективизатор, где ремонт проводился по муниципальному контракту в прошлом году.

- Были обнаружены дефекты дорожного полотна в виде разрушения откосов в районе оголовков водопропускной трубы, в связи с чем, искусственное сооружение не в полной мере выполняло свои функции в период паводка, - заявили 14 марта в прокуратуре.

Ведомство будет контролировать исполнение решения суда.