Власти Калуги пообещали ускорить ямочный ремонт

Городской голова Дмитрий Денисов 14 марта сообщил, что с наступлением среднесуточной плюсовой погоды дополнительно привлекут 10 бригад подрядчиков.

- План на весну и лето большой, планируем выполнить эти работы оперативно и качественно, - заявил чиновник.

Сейчас ямы литым асфальтом заделывает муниципальное учреждение. Ближайшей ночью дорожники будут работать в районе Маяковки и на Правобережье.