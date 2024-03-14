Полиция устроила погоню за пьяным водителем

Легковой автомобиль, который не остановился по требованию инспектора, преследовали на дороге Мещовск – Серпейск, рассказали 14 марта в управлении МВД по Калужской области.

В какой-то момент водитель все-таки решил затормозить. Нарушителю 33 года. От него исходил сильный запах алкоголя, при этом от освидетельствования мужчина отказался, пояснили в полиции.

Ранее этот человек уже попадался пьяным за рулем. Теперь ему грозит до двух лет колонии и конфискация машины.