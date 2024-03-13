За пять лет в Калужской области отремонтируют 633 километра дорог

- Еще одна хорошая новость: команда Калужской области получила диплом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина за высокий уровень исполнительской дисциплины при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», - прокомментировал Шпиренко.

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