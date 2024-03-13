«Каждый день кто-нибудь стоит колеса меняет»: в Калуге жалуются на разбитый Азаровский мост

Наш читатель рассказал, что там образовались большие ямы.

- Дыры заливали недавно, но все быстро вылетело, - пояснил калужанин. - В самом начале моста, если ехать из центра, в левой полосе яма огромная. Передо мной у машины диск погнуло, колесо спустило и колпак отлетел. Пришлось останавливаться в левом ряду, чтобы не раскатать его.

В городской управе заявили, что уже направили подрядчику обращение с требованием устранить ямы на этих участках до конца марта.

Уже после ответа чиновников наш читатель рассказал, что 13 марта там вновь стояли машины с пробитыми колесами.