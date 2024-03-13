Юг и север Калужской области хотят связать новыми дорогами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 12 марта в ходе своего отчета за 2023 год рассказал о планах создать транспортный коридор между северо-востоком и юго-востоком нашего региона.

По его словам, это позволит увеличить связанность территорий и снизит нагрузку на существующие дороги.

Слова губернатора прокомментировал министр транспорта области Александр Шпиренко.

- Для исполнения замыслов требуется построить и отремонтировать около 50 километров дорог в Малоярославецком и Ферзиковском районах, - пояснил он. - А также создать автомобильный обход Детчино.