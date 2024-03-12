В Калужской области пройдет ремонт 160 километров дорог

Такие планы на 2024 год назвал во вторник, 12 марта, губернатор Владислав Шапша в ходе своего отчета.

По его словам, за последние три года построено, реконструировано, отремонтировано почти 900 километров трасс, по которым идет основной поток транспорта.

Реконструкция Синих мостов в Калуге должна завершиться в августе.

Также готовится реконструкция 60-километрового участка федеральной автотрассы М3 «Украина».

- С этими работами необходимо синхронизировать организацию удобного и безопасного въезда в город Обнинск. Устройство путепровода через железную дорогу в черте Балабаново, - заявил Шапша. - В планах – создать транспортный коридор между северо-востоком и юго-востоком региона. Он снизит нагрузку на дорожную сеть. Даст начало новым экономическим проектам.