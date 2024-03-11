В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 29 673 нарушения

За неделю, с 1 по 6 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 29 673 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 17 895 раз.

8 742 человека нарушили правила проезда перекрестков.

1557 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

603 водителя выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

403 калужанина не пропустили пешеходов.

377 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

96 попали под камеру во время движения по обочине.