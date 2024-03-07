Депутаты поздравили активистов ТОС

6 марта депутаты Гордумы, члены фракции «Единая Россия» Сергей Павлов, Виктор Борсук, Константин Сотсков, Андрей Макаров и Наталия Кононова организовали праздник для активистов территориальных общин, членов ветеранских организаций и жителей своих избирательных округов.

- Уже более 10 лет депутаты организуют праздник для жителей своих избирательных округов. Сегодня мы поздравили калужан с Днём защитника Отечества и наступающим Международным женским Днём, поблагодарили их за труд и любовь к родному городу, пожелали здоровья, успехов, благополучия, мира, добра и чудесного весеннего настроения! – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.

Депутаты наградили активистов ТОС почётными грамотами и благодарственными письмами. Всех гостей ждали цветы, сладкие подарки и праздничный концерт.