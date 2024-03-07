Уличные парковки в Калуге станут бесплатными на три дня

Платить не нужно будет с 8 по 10 марта.

В Международный женский день парковка всегда является бесплатной, а вот на 9-10 марта нужно было отдельное решение властей. И 6 марта было подписано соответствующее постановление городской управы.

Вновь плату будут брать с 11 марта.