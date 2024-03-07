В Людиновском районе отремонтируют водопропускные трубы на двух дорогах

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко провел рабочую встречу с главой местной администрации Стефаном Переваловым.

Речь шла о планах ремонта дорог и мостов на 2024 год.

- Для ликвидации точек напряжённости по застою воды, в этом году в Людиновском районе будут отремонтированы две водопропускные трубы, на дорогах Голосиловка – Куява и Людиново – Букань – Новослободск, - сообщил Шпиренко.

Также сообщается, что в Людиновском районе будут устанавливать проекционные пешеходные переходы.