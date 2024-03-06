На Синих мостах в Калуге появился новый пролет

По его словам, готовность пролета уже превысила 80%.

Открыть движение там обещают в августе нынешнего года.

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