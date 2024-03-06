162 километра дорог отремонтируют в Калужской области

Из них 138 - в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 6 марта в министерстве транспорта Калужской области.

Также начнется ремонт 89 километров, которые завершат в 2025-м.

Работы пройдут в разных районах региона.

- В каждом районе, где я был, жители отмечают улучшение качества дорог и это очень важно, - рассказывал ранее губернатор Владислав Шапша. - Мы продолжим традиции - улучшать качество дорожной сети в регионе.