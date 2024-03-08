На отремонтированном въезде в Калугу асфальт сошел вместе со снегом

К началу весны на многих калужских улицах образовались ямы. Жалобы поступают даже с северного въезда, который совсем недавно отремонтировали.

- Его еще сдать не успели, яма на яме, асфальт вместе со снегом ушел. Как так можно? – задается вопросом наш читатель.

- По северному въезду, работы на данном объекте не завершены и не оплачены, - прокомментировали ситуацию в городской управе. - Приемка объекта будет с учетом качества выполненных работ. Выявленные дефекты подрядчик будет исправлять за счет собственных средств. Ориентировочная дата приемки с устранением дефектов - до 1 мая.

Ранее мы рассказывали о проблемах северного въезда, которые просят решить местные жители.