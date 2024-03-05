Подрядчика заставят отремонтировать улицу Московскую

Наши читатели жалуются на состояние улицы Московской в Калуге. Одну из центральных дорог недавно ремонтировали, но там уже образовалось большое количеств ям.

Во вторник, 5 марта, ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Московская передана подрядчику для устранения замечаний, сейчас планируется провести восстановительный ремонт литой смесью в благоприятные погодные условия - горячей, - пояснили чиновники.