Расписание поездов Калуга – Москва изменится на мартовские праздники

Ближайшая пятница, 8 марта, будет выходным днем. В связи с этим «Центральная пригородная пассажирская компания сообщила об изменении в расписании».

В четверг, 7 марта, поезда поедут по пятнице.

8 и 9 марта будет действовать субботнее расписание. А 10 марта – воскресное.