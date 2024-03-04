Возобновились полеты между Калугой и Мурманском

2 марта в 12:38 из Грабцево вылетел самолет в этот северный город. Рейсы туда и обратно выполняет авиакомпания «Азимут».

- Перелеты в столицу Арктики и обратно, как и прежде, 2 раза в неделю, в понедельник и четверг, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в ближайшее время будут еще хорошие новости по развитию авиационных перевозок из нашего аэропорта. Шапша напомнил, что Совет Федерации поддержал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Калуга».