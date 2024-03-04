В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 37 423 нарушения

За неделю, с 23 по 29 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 37 423 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 21 588 раз.

12 242 человека нарушили правила проезда перекрестков.

1850 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

635 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

579 калужан не пропустили пешеходов.

413 автомобилистов припарковался в запрещенном месте.

116 попали под камеру во время движения по обочине.