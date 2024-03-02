Стали известны подробности о строительстве новой дороги в Турынино

В субботу, 2 марта, там побывал губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил, что зимой этот район Калуги несколько раз оставался отрезанным из-за перекрытия единственного пути.

Помочь со строительством дороги вызвался местный бизнес. Уже разработан и согласован проект объездной дороги. Она будет выходить на окружную дорогу со стороны улицы Новождамировской.

- Один участок сделали, - заявил Шапша. - Возник вопрос по газовым сетям. Здесь проходит газопровод. Для защиты подземных коммуникаций требуется значительная сумма. Пригласил на встречу руководство «Газпром газораспределение Калуга». Договорились: вопрос надо решить общими усилиями. И за сезон постараться это сделать.

Власти обещают решить проблему до следующей зимы.