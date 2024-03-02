Названа новая дата открытия Синих мостов в Калуге

Запустить движение там планируют в августе нынешнего года, сообщил в субботу, 2 марта, губернатор Владислав Шапша.

Сейчас рабочие монтируют металлическое пролетное строение над железной дорогой.

- Да, планировали сделать Синие мосты ещё в прошлом году, - прокомментировал Шапша. - Возникли сложности. Но все решили. И ко Дню города сделаем калужанам такой подарок - решим эту многолетнюю проблему.