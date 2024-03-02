Калужский чиновник пробил колесо на разбитой дороге

Асфальт сошел вместе со снегом в Людиново. Проблему признал глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Зима была непростой для дорожного хозяйства, - пояснил чиновник. - Много температурных переходов через ноль.

Накануне он сам по дороге в Калугу пробил колесо недалеко от города.

- Начал ставить запаску - сразу остановилась машина, - рассказал Перевалов.