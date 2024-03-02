В Калуге просят запустить ранний рейс автобуса №33, но чиновники против

Один из наших читателей предложил, чтобы автобусы №33 из Мстихино отправлялись с 6 утра, так как на них ездят сотрудники заводов.

Однако в городской управе пока заявляют, что такой возможности нет.

- Общественный транспорт предназначен для широкого круга лиц. Для добавления рейса нужен устойчивый пассажиропоток, - говорится в комментарии властей. - В предлагаемое время устойчивого пассажиропотока нет. В связи с чем дополнительный рейс на 6:00 от Мстихино нецелесообразен. Также организация более ранней работы водителей приведет к увеличению рабочего времени, что будет являться нарушением трудового законодательства.