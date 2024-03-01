В Калуге изменится маршрут автобуса №24

С 4 марта по пути от сквера Медсестер к деревне Никольское он будет делать остановку в Ромодановских двориках, сообщили в управлении городского хозяйства.

Опубликован график отправления автобусов.

Скв. Медсестер: 6:00 (с заездом в СП Калужники), 7:10, 8:20, 9:30 (с заездом в СП Калужники), 13:20 (без заезда в Ромодановские дворики), 14:10 (с заездом в СП Калужники), 16:00 (с заездом в СП Калужники), 17:40 (с заездом в СП Калужники).

Спортивный парк «Калужники»: 6:20, 10:15, 13:45, 14:55, 16:45, 18:25

Ромодановские Дворики: 6:35, 7:40, 8:50, 10:30, 15:10, 17:00, 18:40.

Также в апреле планируется запустить новый муниципальный маршрут № 28 «Сквер Медицинских сестер - Ромодановские Дворики».