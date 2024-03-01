Стали известны подробности о новом простое на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге

Предприятие полноценно не работает уже почти два года. А в четверг появилась информация, что режим простоя продлен до 31 марта.

Подробности рассказали в профсоюзе «Единство». Простой будет с обязательным присутствием на рабочем месте, но до 15 марта работники могут ежедневно не приезжать на завод. А с 18 марта присутствие будет обязательным.

Также профсоюз сообщил, что с 18 марта транспорт для работников будет предоставляться только по городским маршрутам.