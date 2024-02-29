В Калуге добавят автобусы на маршрут №76

С 1 марта в Калуге добавят несколько автобусов большой и средней вместимости на маршрут №76 «Кошелев – сквер Медсестер». Об этом сообщили в управлении городского хозяйства

Также там отметили, что проведена корректировка графиков движения по маршрутам №4 и №26.

Это сделано, чтобы уменьшить интервалы движения в утренний час пик.