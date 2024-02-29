Шесть калужских водителей оштрафовали за перевозку детей без кресла

Шесть автомобилистов везли детей младше семи лет без специальных удерживающих устройств.

Было выявлено 127 нарушений со стороны водителей и 79 – со стороны пешеходов.

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