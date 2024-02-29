48 тонн песка и соли высыпали на улицы Калуги

Коммунальщики израсходовали 48 тонн песка и соли, а также шесть тонн реагентов.

Уборкой в четверг, 29 февраля, занимаются 96 рабочих и 75 единиц техники, сообщили в городской управе.

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