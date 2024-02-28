Рабочих с калужского завода отправили в Санкт-Петербург

16 человек будут работать вахтовым методом на местном автозаводе, который принадлежит той же компании, что и бывший «Фольксваген» в Калуге.

- В Питере катастрофически не хватает работников, при этом старые сотрудники продолжают увольняться, - сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль».

По его данным, сейчас там собирают по 70 машин в сутки.

На самом бывшем «Фольксвагене» в Калуге 1 марта собирают рабочих. Ожидается, что будет продлен режим простоя.