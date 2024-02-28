В Калуге автомобилиста оштрафовали по видео из соцсетей

34-летний мужчина совершил обгон в том месте, где это запрещено, рассказали 28 февраля в полиции.

Очевидец снял все на видео и выложил в социальной сети. Там на ролик обратили внимание сотрудники ГИБДД.

На нарушителя составили протокол по административной статье, которая предусматривает штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.