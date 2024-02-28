Ремонт двух мостов в Калужской области завершится в 2024 году

Работы ведутся на мосту через Росвянку на дороге Вязьма-Калуга и на мосту через Суходрев на дороге обход Калуги-Детчино-Малоярославец.

Готовность объектов – около 60%, рассказали в правительстве Калужской области. Их приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Там отметили, что после ремонта дороги будут выдерживать нагрузки на ось до 11,5 тонны.