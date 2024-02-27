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Грузовикам запретят въезжать в Калугу с 25 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.02.2024 10:33 1 443
Грузовикам запретят въезжать в Калугу с 25 марта

Ограничения будут действовать до 23 апреля, говорится в постановлении городской управы.

- Предельно допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства - 4 тонны, - сказано в этом документе.

Такие же правила будут действовать с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше +32 градусов. Их вводят, чтобы большегрузы не продавили асфальт.

В то же время запрет не будет распространяться на улицы Автомобильную, Взлетную, проезды 1-й и 2-й Автомобильные, участок Грабцевского шоссе от обхода города до 2-го Автомобильного проезда, дорогу от Секиотовского кольца до Южного обхода, Тульское шоссе от улицы Энергетиков до поворота на Калашников Хутор, улицу Энергетиков, проезд Энтузиастов и дорогу от трассы Вязьма-Калуга до села Козлово.

Также есть большой перечень перевозок, на которые также не распространяется запрет: международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог, на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.02.2024 10:33 1 443
Тэги: авто
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