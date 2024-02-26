Автобусы №83 возобновят работу 27 февраля

Они будут ездить по маршруту КЗТА - ул. Никитина - ст.Калуга -1, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Уже завтра автобусы малой вместимости выйдут на маршрут № 83 по новой схеме. Интервал движения составит 20-60 минут, - рассказали в горхозяйстве.

Маршрут будет обслуживать муниципальный перевозчик.