В Калуге пьяный водитель застрял в сугробе

На 40-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в понедельник, 26 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Инцидент произошел на днях на Сиреневом бульваре.

Калужанин сел за руль нетрезвым, катался на машине по двору и застрял в сугробе.

Как выяснили приехавшие на место инспекторы, ранее этот человек уже попадался пьяным. По уголовной статье ему грозит до двух лет колонии.