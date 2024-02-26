Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024

В Калуге пьяный водитель застрял в сугробе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2024 10:44 4 1101
В Калуге пьяный водитель застрял в сугробе

На 40-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в понедельник, 26 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Инцидент произошел на днях на Сиреневом бульваре.

Калужанин сел за руль нетрезвым, катался на машине по двору и застрял в сугробе.

Как выяснили приехавшие на место инспекторы, ранее этот человек уже попадался пьяным. По уголовной статье ему грозит до двух лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2024 10:44 4 1101
Тэги: авто гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания реализовала в онлайн-сервисах возможность оплаты через систему быстрых платежей
Спасти чью-то жизнь: Новикомбанк провел День донора
Как выбрать барабанную установку
Новикомбанк начинает сотрудничество с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области»
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Как CRM помогает управлять взаимоотношениями с пациентами стоматологии
Почему так много поклонников у дистанционного обучения
Некрополи Петербурга: обзор самых известных и значимых захоронений

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru