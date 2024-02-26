В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 23 250 нарушений

За неделю, с 16 по 21 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 23 250 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 11 653 раза.

8731 человек нарушил правила проезда перекрестков.

1183 калужанина не пристегнулись ремнем безопасности.

731 калужанин не пропустил пешеходов.

551 водитель выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

370 автомобилистов припарковался в запрещенном месте.

31 попал под камеру во время движения по обочине.