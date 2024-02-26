На Синих мостах начали надвигать металлические пролеты

- Мостовое сооружение с расчетной нагрузкой около 14 тонн на ось будет состоять из 8 консольных плит и 32 главных балок, - прокомментировал чиновник.

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