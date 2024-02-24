С 25 марта по 23 апреля в Калугу не будут пускать большегрузы, сообщает минтранспорта региона.

Это ограничение касается только той техники, у которой будет превышена временно установленная предельно допустимая нагрузка на оси.

Водителей просят внимательно отнестись к введенным ограничениям.