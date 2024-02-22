В Калуге заменили автобусы на маршруте №9

Вместо транспорта средней вместимости там уже начали ездить два длинных автобуса, сообщили 22 февраля в управлении городского хозяйства.

- Сейчас еще 10 таких автобусов готовятся для замены. Их выход на маршрут планируется в ближайшие дни, - пообещали чиновники.

Ранее жители северных районов Калуги часто жаловались в нашу редакцию на переполненный транспорт.