В Калужской области собираются асфальтировать дороги ко всем населенным пунктам

Это одна из трех задач, которые необходимо решить региону в рамках концепции развития транспортной инфраструктуры и внедрения бесшовного транспортного сообщения.

Вопрос обсуждался 21 февраля на расширенном заседании коллегии министерства транспорта и управления административно-технического контроля Калужской области.

По словам министра транспорта Александра Шпиренко, в центре концепции человек, его потребности в безопасном, быстром и комфортном перемещении. Он отметил, что у калужан большое количество автомобилей, но многие предпочитают общественные транспорт для экономии денег и времени.

Помимо асфальта к каждой деревне и поселку, власти заявили о необходимости закупок нового транспорта и о создание единой системы управления транспортными потоками.

- От состояния дорог зависит и безопасное передвижение жителей, гостей региона, и своевременность доставки грузов, и перспективы развития наших населенных пунктов, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Я могу сказать точно, в каждом районе, где я был, жители отмечают улучшение качества дорог, что очень важно.