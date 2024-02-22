58 тонн песка и соли высыпали на улицы Калуги за сутки

Помимо песка и соли коммунальщики использовали реагенты. Их пошло две тонны.

Уборкой в четверг, 22 февраля, занимаются 93 рабочих с использованием 90 единиц техники, сообщили в городской управе.

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