В Калуге еще раз поменяли расписание автобуса №72

По новому графику он ездит с четверга, 22 февраля, сообщили в «Управлении калужского троллейбуса». Опубликовано время отправления с трех остановок.

Минская, 36

6:55

9:30

12:10

14:50

17:30

д/с «Карусель»

7:00

9:40

12:20

15:00

17:40

«ФуяоСтеклоРус»

8:20

11:00

13:40

16:20

В предыдущий раз расписание менялось на прошлой неделе.