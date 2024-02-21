На трех улицах Калуги установят новые знаки

Решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в среду в городской управе.

На улице Глаголева у транспортной проходной КТЗ установят знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

На улице Фомушина в районе съезда с кольца у микрорайонов «Хороший» и «Веснушки» поставят знаки «Направление движение по полосам».

На перекрестке Спартака - Комфортная - Сиреневый бульвар появятся знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Направление главной дороги», «Пешеходный переход» и «Жилая зона».