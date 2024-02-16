Рейсы между Калугой и Ереваном отменили до конца марта

Самолеты в этом направлении не летают с января.

А вечером в пятницу, 16 февраля, аэропорт «Калуга» сообщил со ссылкой на авиакомпанию «Азимут», что полетов не будет как минимум до 29 марта.

Причины такого решения не называются. Возобновить авиасообщение между городами обещают в апреле.