В Калуге запустят автобусный маршрут №83

С улицы Никитина можно будет добраться до вокзала Калуга-1, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

- Для обеспечения общественным транспортом жителей улицы Никитина, районов 35-й завод и Спичка, проведена работа с перевозчиком о пуске маршрута №83 «ул.Никитина-ст.Калуга-1», - говорится в комментарии.

Сейчас идет согласование схемы маршрута и разработка его расписания.