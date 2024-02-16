Путепровод в Людиново перекроют на три дня

Проехать по улице Куйбышева нельзя будет с 17 по 19 февраля, сообщил глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Будет полностью перекрыто движение, - пояснил он. - Общественный транспорт будет ждать жителей на остановке «Агрегатный завод». Прошу владельцев автомобилей заранее корректировать маршрут.

Напомним, на днях аварийный путепровод частично обрушился.