Два автобусных маршрута в Калугу предложили изменить

С такой просьбой к министру транспорта Александру Шпиренко обратились жители деревни Каравай Дзержинского района. Им сложно добираться до областной больницы в Анненках.

Сейчас люди могут доехать туда только с пересадками. Они просят изменить маршруты №136-ОЗ «Калуга-Кондрово» и №133-ОЗ «Калуга-Товарково (через Шаню)», чтобы автобусы могли заезжать в больницу.

- Дал поручение своим специалистам изучить спрос и пассажиропоток в этом направлении, - заявил Шпиренко. - По результатам мониторинга будем принимать решение о необходимости открытия дополнительного маршрута.