Число рабочих на улицах Калуги увеличили до 115

Городская управа утром в пятницу отчиталась о ходе уборки города после снегопада.

Число рабочих увеличили со 105 до 115. Задействовано 90 единиц техники.

Ночью дороги первой и второй категории подметали и посыпали по одному разу. Израсходованы 524 тонны песка и соли. На снежную свалку вывезли 3540 кубометров снега.